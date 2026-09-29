18:56  28 вересня
На Дніпропетровщині FPV-дрон влучив в енергооб’єкт ДТЕК
15:37  28 вересня
Унаслідок ворожої атаки на Київ пошкоджено об'єкт "Укртелекому"
08:13  29 вересня
У Рівному 9-річний хлопчик потрапив під колеса авто
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2026, 07:53

Дронова атака на Київ: уламки впали на житлові будинки у двох районах

29 вересня 2026, 07:53
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

У ніч на 29 вересня російські війська продовжили дронові атаки на Київ

Про це повідомила КМВА, передає RegioNews.

У Голосіївському районі столиці через падіння уламків безпілотника загорівся дах п’ятиповерхового житлового будинку. За попередніми даними, уламки дрона впали на дах будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

Також у Солом’янському районі уламки безпілотника впали на території приватного житлового будинку.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, за даними столичного мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок атак ворога 28 вересня двоє людей загинули, ще 26 постраждали. 8 поранених медики госпіталізували. Один із них перебуває в тяжкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака російська армія Голосіївський район Солом'янський район уламки
Понад 700 ударів за добу: у Запорізькій області 34 поранених
29 вересня 2026, 07:18
У Києві російський удар пошкодив медцентр "Добробут": постраждали 7 людей
28 вересня 2026, 19:16
В Одесі російська атака пошкодила житлову багатоповерхівку: є постраждалі
28 вересня 2026, 15:59
Всі новини »
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Грип та ГРВІ: в Україні розпочався новий епідемічний сезон
29 вересня 2026, 08:40
Формула перемоги: від перезавантаження влади до тотальної мобілізації
29 вересня 2026, 08:14
У Рівному 9-річний хлопчик потрапив під колеса авто
29 вересня 2026, 08:13
Росіяни атакували інфраструктуру Одеси
29 вересня 2026, 07:58
На Київщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждали двоє людей
29 вересня 2026, 07:43
Росія оголосила винагороду $20 мільйонів за інформацію про командувача СБС "Мадяра"
29 вересня 2026, 07:35
Бійці ЗСУ ліквідували за добу понад 1400 окупантів та 21 артсистему ворога
29 вересня 2026, 07:27
Понад 700 ударів за добу: у Запорізькій області 34 поранених
29 вересня 2026, 07:18
У Києві під завалами корпусу НАН України знайшли тіло: уже двоє загиблих
29 вересня 2026, 07:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »