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29 вересня 2026, 15:25
Інновації

Революція мобільної фотографії: чим дивує новий Apple iPhone 18 Pro

29 вересня 2026, 15:25
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Вересневе технологічне шоу американського гіганта принесло довгоочікувані оновлення для всіх мобільних ентузіастів

Офіційно представлений Apple iPhone 18 Pro моментально прикував до себе увагу преміального ринку.

Смартфон зберіг звичну та зручну діагональ екрана в 6,3 дюйма, але внутрішньо змінився кардинально, перетворившись на ультимативний робочий інструмент для блогерів та творців контенту. Головною візуальною зміною лицьової панелі стало помітне зменшення вирізу Dynamic Island. Інженерам вдалося оптимізувати датчики Face ID, завдяки чому корисна площа дисплея збільшилася, дозволяючи виводити на екран одночасно до трьох інтерактивних віджетів Live Activities. Це робить взаємодію із фоновими додатками значно простішою та інтуїтивнішою.

Оновлена оптика та інноваційна змінна діафрагма

Головна технологічна гордість пристрою криється в його оновленій системі камер. Смартфон Apple iPhone 18 Pro здійснив справжній прорив у мобільній зйомці завдяки інтеграції повноцінної змінної діафрагми на основній 48-мегапіксельній камері Fusion. Тепер об'єктив може автоматично або вручну підлаштовуватися під будь-які умови освітлення в діапазоні від ƒ/1.48 до ƒ/4.0. Максимально відкрита шторка діафрагми захоплює на 50% більше світла, гарантуючи моментальні знімки в нічному режимі. Любителі художніх ефектів можуть затиснути пелюстки до ƒ/4.0, щоб отримати неймовірну глибину резкості кадру та створити красивий ефект променистих зірок навколо джерел світла. Оновлений п'ятикратний оптичний зум тепер працює в парі з покращеною матричною стабілізацією другого покоління, що повністю нівелює тремтіння рук при максимальному наближенні. Найвищу швидкість обробки складних алгоритмів штучного інтелекту забезпечує абсолютно нова кремнієва платформа:

  1. Фірмовий чипсет A20 Pro, побудований за передовим 2-нанометровим технічним процесом.
  2. Подвійний співпроцесор Neural Engine з шістнадцятьма ядрами та виділені прискорювачі Neural Accelerators.
  3. Збільшена на 50 відсотків загальна пропускна здатність оперативної пам'яті смартфона.

Безпрецедентна потужність та нова архітектура охолодження

Щоб приборкати гарячу вдачу потужного процесора під час тривалих ігрових сесій або локальної генерації моделей Apple Intelligence, розробники повністю переробили внутрішню архітектуру. Всередині Apple iPhone 18 Pro встановлено випарну камеру наступного покоління, площа розсіювання тепла якої збільшилася відразу в три рази. Це дозволило підняти стабільну продуктивність під високими навантаженнями на 40% порівняно з флагманами минулих років. Автономність також зробила крок уперед: оптимізація чипа забезпечує до 30 годин безперервного відтворення відео, а прискорена дротова зарядка здатна поповнити половину ємності акумулятора всього за 15 хвилин. Корпус із міцного титанового сплаву став ще стійкішим до подряпин, гарантуючи довговічність пристрою при щоденному активному використанні.

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