Фото: СБУ

СБУ затримала на Миколаївщині ще одного агента агента ФСБ. Ним виявився мобілізований місцевий житель, який коригував ворожі ракетно-дронові удари по підрозділах Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Перебуваючи у лавах артилерійської бригади, фігурант наводив ворожі атаки на підрозділи Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Свої дії він координував із представником військової контррозвідки фсб через анонімний чат у месенджері.

Солдат потрапив у поле зору окупантів під час перебування в СЗЧ, коли шукав заробіток у Telegram. Після вербування дезертир повернувся на службу для фіксації локацій складів, техніки та збору даних про командний склад ЗСУ. Координати об'єктів він позначав на скріншотах Google Maps.

Кіберфахівці СБУ задокументували розвіддіяльність "крота" та затримали його за місцем несення служби. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу.

Також співробітники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони в зоні шпигунської активності РФ.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Донеччині чергового агента РФ. Ним виявився працівник комунального підприємства із Слов’янська.