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04 вересня 2026, 20:00

У Харкові студент підпалив двері квартири волонтера після нібито дзвінка від СБУ

04 вересня 2026, 20:00
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові судили студента. Він підпалив двері квартири в багатоповерховому будинку

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось у серпні минулого року. Студент четвертого курсу збирався на побачення з дівчиною, з якою він познайомився в інтернеті. Коли він прийшов за адресою, йому зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником СБУ.

Студент розповів, що його співрозмовник заявив, що дівчина нібито співпрацює з державою-агресором, та запропонував допомогти її викрити. Для цього хлопець повинен був підпалити двері квартири та зняти це на відео. Хлопець погодився. Він підпалив суміш на підлозі біля дверей, після чого вона поширилася на вхідні двері. Згодом він повернувся, знову вилив частину розпалювача на двері та зняв підпал на відео.

У квартирі, як виявилось, жив волонтер із дружиною та сином. Студент на суді не визнав провини. За його словами, він вважав телефонного співрозмовника справжнім співробітником СБУ та хотів допомогти спецслужбі. Моральну та матеріальну шкоду він відшкдодував.

Суд призначив йому 3 роки 6 місяців позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, що у Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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