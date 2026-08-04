В Одесі новороджена дитина померла через помилку акушерки

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Жінка під час вагітності була під наглядом лікарки. Під час обстежень у неї виявляли ознаки запального процесу сечостатевої системи. Проте лікарка не встановила точний діагноз, не призначила необхідного лікування, зокрема антибактеріальної терапії, а обмежилася санацією сечових шляхів, яка не дала результату.

Під час пологів жінка народила живу дитину. Однак через п'ять годин після народження стане немовляти погіршився. Медики намагались врятувати життя дитин, але, на жаль, немовля померло. Причиною смерті виявилось внутрішньоутробне інфікування, яке спричинило тяжке ураження легень, респіраторний дистрес-синдром та синдром системної запальної відповіді.

Експертиза підтвердила, що зараження плода відбулося ще під час вагітності, а своєчасне лікування матері могло запобігти трагедії.

Лікарка на суді не визнала провину. Вона заявила, що виконувала професійні обов'язки належним чином. Однак суд не став на її бік. Суд призначив три роки позбавлення волі та заборонили протягом трьох років займатися лікарською діяльністю. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік вбив доньку та покінчив життя самогубством. Тіла і чоловіка, і дитини знайшла його сестра.