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04 серпня 2026, 17:12

Столична прокуратура відсудила у Деснянському районі землю вартістю 10 мільйонів

04 серпня 2026, 17:12
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Фото: Київська міська прокуратура
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За позовом Деснянської окружної прокуратури міста суд зобов’язав товариство повернути територіальній громаді міста Києва земельну ділянку у Деснянському районі міста Києва площею 0,3 га, звільнивши її від самочинно збудованої будівлі

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Також судом визнано недійсним договір оренди цієї земельної ділянки, що незаконно використовувалась для облаштування автостоянки.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,3092 га вартістю 10 млн грн по вул. Мілютенка в Деснянському районі міста Києва.

Спочатку на цій ділянці самочинно збудували нежитлову будівлю площею всього 9,4 м2 та незаконно зареєстрували право власності на неї. Згодом товариство як власник нерухомості отримало від Київради землю в оренду.

Прокуратурою доведено в суді, що будівля, яка зареєстрована за товариством, є об'єктом самочинного будівництва, тож підлягає знесенню, а договір оренди землі під цією будівлею – визнанню недійсним.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура через суд відновила права держави на земельну ділянку площею 10 га лісогосподарського призначення у Новорайській громаді Бериславського району.

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