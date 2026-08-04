Розбещував учениць під час занять: на Хмельниччині директора мовної школи взяли під варту без застави

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Суд узяв під варту без права внесення застави директора мовної школи з Хмельницького, якого підозрюють в розбещенні двох неповнолітніх учениць

Про це повідомляється на сайті Хмельницької обласної прокуратури, передає RegioNews .

"4 серпня Хмельницький міськрайонний суд застосував до 58-річного підозрюваного у розбещенні малолітньої та неповнолітньої дівчаток запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Йому повідомлено про підозру за частинами 1, 2 ст. 156 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, директор мовного центру, який також викладав там англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.