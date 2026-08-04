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04 серпня 2026, 16:59

На Буковині викрили контрабанду сигарет на понад 4,4 млн грн

04 серпня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На українсько-молдовському кордоні в Чернівецькій області викрили спробу незаконно вивезти з України 105 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Тютюнові вироби були заховані у спеціально обладнаному сховку всередині газової автоцистерни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

25 липня до пункту пропуску "Мамалига - Крива" прибув вантажний автомобіль MAN із цистерною. Водій повідомив, що вона порожня, та прямує транзитом через Молдову до пункту пропуску "Мирне - Табаки" Одеської митниці.

Під час зважування митники встановили, що транспортний засіб майже на тонну важчий, ніж зазначено в документах. Після додаткової перевірки за допомогою сканера в цистерні виявили приховану конструкцію. Правоохоронці демонтували передній люк і знайшли 280 коробів із сигаретами без акцизних марок — загалом 105 тисяч пачок вартістю понад 4,4 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 53-річному водію логістичної компанії повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 300 тис. грн застави.

На вантажівку, автоцистерну та вилучені тютюнові вироби накладено арешт. Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі або штраф.

Нагадаємо, що на Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту тютюну, яка охоплювала весь цикл — від вирощування сировини до її постачання підпільним виробникам цигарок.

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