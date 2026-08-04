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04 серпня 2026, 07:52

На Одещині чоловік кинув гранату у бік підлітків: постраждав 13-річний хлопець

04 серпня 2026, 07:52
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Фото: Національна поліція
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У місті Подільськ Одеської області стався вибух біля одного з місцевих ліцеїв, унаслідок якого травмувався 13-річний хлопець. Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув вибуховий предмет у бік групи підлітків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася ввечері цими вихідними. Про вибух на спецлінію 102 повідомили перехожі.

За даними слідства, 51-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ перебував біля навчального закладу у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік почав конфлікт із підлітками, висловлювався на їхню адресу нецензурно, демонстрував предмет, схожий на гранату, та погрожував його застосувати.

Попри зауваження очевидців, він не припинив своїх дій і згодом кинув вибуховий предмет у напрямку місця, де перебували неповнолітні.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Остаточний ступінь тяжкості травм встановить судово-медична експертиза.

Поліцейські вилучили залишки вибухового предмета, попередньо – ручної осколкової гранати, та направили їх на експертизу.

Правоохоронці того ж вечора розшукали чоловіка неподалік місця події. Перевірка підтвердила, що він перебував у стані сп’яніння.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Правоохоронці затримали зловмисника та евакуювали членів його родини.

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