Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець, керуючи двоколісним електротранспортом, не впорався з керуванням та врізався в металеву трубу огорожі приватного будинку.

Внаслідок удару 12-річна дитина отримала важкі травми. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати хлопчика не вдалося.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.