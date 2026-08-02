На Житомирщині батьки загубили 1,5-річного сина: хлопчик пробув усю ніч у лісі

Фото: ДСНС

У Житомирській області загубили 1,5-річного хлопчика. Це сталось, коли родина відпочивала біля річки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Родина відпочивала біля річки Ірша в селі Дворище. У цей час 1,5-річний хлопчик зник.

Дитину шукали всю ніч. Понад 100 людей, дрони та кінологи обстежили 15 га лісу й 4 кв. км річки. На застя, малюка знайшли. Він не постраждав. Хлопчика передали батькам та направили на медичний огляд.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині загубилася 3-річна дівчинка. Дитина заблукала, злякалася та заснула в лісі.