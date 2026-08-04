Довічне ув'язнення замість 15 років: на Буковині апеляція посилила вирок агенту ФСБ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання агенту російської спецслужби, який понад десять років діяв в інтересах держави-агресора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

41-річному жителю Чернівців призначено довічне позбавлення волі за державну зраду. Суд першої інстанції 29 липня 2026 року засудив його до 15 років ув’язнення, однак прокурори наполягли на застосуванні найсуворішого покарання, передбаченого законом.

Його 35-річного спільника засуджено до 12 років позбавлення волі за незаконне поширення інформації про переміщення озброєння та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст.114-2 КК України).

У суді прокурори довели, що засуджений почав діяти в інтересах РФ ще понад десять років тому. За завданням особи, яка перебуває на території держави-агресора, він проводив вербувальні бесіди з жителями Буковини та залучав їх до проросійських акцій.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив співпрацю з російськими спецслужбами. Він допомагав ворогу протидіяти мобілізації та збирав розвідувальну інформацію про військову логістику в регіоні.

Зокрема, агент фіксував рух залізничних вагонів зі зброєю та боєприпасами територією Чернівецької області, а також розвідував територію місцевого аеропорту. Він знімав злітну смугу, адміністративні й складські будівлі, огорожу та можливі шляхи доступу до об’єкта.

Зібрані фото, відео та текстові повідомлення чоловік передавав російському куратору через Telegram.

До виконання одного із завдань він залучив знайомого, який зафіксував рух військового ешелону, повідомив кількість контейнерів і передав відеозапис.

Агента затримали у жовтні 2024 року в Чернівцях після надсилання представнику ФСБ чергового звіту.

У суді він вини не визнав і заперечував співпрацю з російською спецслужбою. Водночас зібрані під час розслідування та надані прокурорами докази підтвердили його тривалу діяльність на користь держави-агресора.

Нагадаємо, що у Харкові викрили агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у центрі міста. Його піймали "на гарячому".