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04 августа 2026, 18:20

В Одессе новорожденный ребенок умер из-за ошибки акушерки

04 августа 2026, 18:20
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Фото из открытых источников
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В Одесской области судили врача-акушерку. Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей скончался новорожденный ребенок

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Женщина во время беременности была под наблюдением врача. В ходе обследований у нее выявляли признаки воспалительного процесса мочеполовой системы. Однако врач не установила точный диагноз, не назначила необходимое лечение, в частности антибактериальной терапии, а ограничилась санацией мочевых путей, которая не дала результата.

Во время родов женщина родила живого ребенка. Однако через пять часов после рождения станет младенца ухудшится. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но, к сожалению, младенец умер. Причиной смерти оказалось внутриутробное инфицирование, повлекшее тяжелое поражение легких, респираторный дистресс-синдром и синдром системного воспалительного ответа.

Экспертиза подтвердила, что заражение плода произошло еще во время беременности, а своевременное лечение матери могло предотвратить трагедию.

Врач на суде не признала вину. Она заявила, что выполняла профессиональные обязанности должным образом. Однако суд не встал на ее сторону. Суд назначил три года лишения свободы и запретил в течение трех лет заниматься врачебной деятельностью. В то же время, суд освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил дочь и покончил жизнь самоубийством. Тела и мужа, и ребенка обнаружила его сестра.

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