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04 серпня 2026, 18:19

Ударив ножем у живіт неподалік компанії молоді: на Дніпропетровщині судитимуть рецидивіста

04 серпня 2026, 18:19
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Під час конфлікту 44-річний фігурант завдав потерпілому удару ножем у живіт. Молодика госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався 7 червня у нічний час на бульварі імені Шевченка у місті Покров. У ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений підійшов до компанії незнайомих йому молодих людей.

Під час спілкування між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник ножем завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці провели необхідні слідчі дії, оглянули місце події, вилучили речові докази, встановили свідків та очевидців злочину, а також особу нападника. Ним виявився раніше неодноразово засуджений 44-річний місцевий житель.

Слідчі відділу поліції № 2 Нікопольського РУП завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 КК України та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що прокурори Голованівської окружної прокуратури повідомили про підозру 44-річному жителю Голованівського району в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів.

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