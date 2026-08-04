Жахлива ДТП на Рівненщині: легковик вилетів у кювет і перекинувся, водій у комі

У селі Великі Межиричі на Кореччині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода — автомобіль ВАЗ з’їхав у кювет та перекинувся. Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, ДТП сталася 3 серпня близько 14:00. За кермом легковика перебував 37-річний житель села Городище. Рухаючись дорогою у Великих Межиричах, він не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості, через що втратив керування транспортним засобом.

У результаті автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

Водій отримав тяжкі травми. Медики попередньо діагностували у нього політравму, проникаючу відкриту рану черевної ділянки, забій грудної клітини та стан коми.

Потерпілого госпіталізували до Рівненської обласної клінічної лікарні. За інформацією правоохоронців, він перебуває у тяжкому стані та без свідомості.

Слідчий проводить досудове розслідування та з’ясовує всі причини та обставини автопригоди.

Нагадаємо, на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.