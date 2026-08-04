На Кіровоградщині чоловіку повідомили про підозру в жорстокій розправі

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Прокурори Голованівської окружної прокуратури повідомили про підозру 44-річному жителю Голованівського району в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік мав борг перед місцевою жителькою та, щоб не повертати позичені кошти, вирішив позбавити її життя. Для цього він заздалегідь взяв із собою молоток та прийшов до будинку жінки нібито для розмови щодо боргу.

Під час спілкування між ними виник конфлікт. Скориставшись моментом, коли потерпіла відвернулася, підозрюваний завдав їй численних ударів молотком по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Після цього чоловік проник до будинку загиблої, де намагався знайти записи, що підтверджували його боргові зобов’язання. Не виявивши їх, він залишив місце злочину.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі викрили чоловіка, який, за даними слідства, замовив убивство судді одного з районних судів міста, щоб заволодіти його майном і грошима.