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Закопав матір і сина на подвір’ї: на Полтавщині судитимуть чоловіка за подвійне вбивство
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04 серпня 2026, 09:42

Закопав матір і сина на подвір’ї: на Полтавщині судитимуть чоловіка за подвійне вбивство

04 серпня 2026, 09:42
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Фото: поліція
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Правоохоронці завершили розслідування щодо жителя одного із сіл Кременчуцького району, якого обвинувачують у вбивстві двох знайомих. Обвинувальний акт скерований до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, перший злочин стався у жовтні 2022 року. Під час розпивання алкоголю в будинку 67-річного чоловіка виник конфлікт, під час якого він смертельно травмував жінку, а її тіло закопав у себе на подвір’ї.

Через три роки, у жовтні 2025 року, за аналогічних обставин фігурант позбавив життя сина вбитої жінки. Його тіло він так само приховав на території власного господарства.

Ключовими доказами вини зловмисника стали результати молекулярно-генетичних та інших експертиз.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115 та п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття.

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