На Київщині в родині загинула 17-річна дівчина: будуть судити працівниць соцслужб

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У Київській області повідомили про підозру двом чиновницям соціальних служб. Йдеться про загибель 17-річної дівчини в родині, на яку неодноразово були скарги

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновниці соціальних служб неналежно виконували роботу. Родина, про яку йдеться, була "складна": діти проживали у тяжких обставинах, доки їхня мати постійно зловживала алкоголем, а також були скарги про домашнє насильство.

Проте попри наявні сигнали про небезпеку, відповідні соціальні служби не вжили своєчасно необхідних заходів. Дітей навіть не поставили на облік. Під час нових випадків насильства ніхто не реагував.

Уже в середині червня знайомий матері смертельно поранив ножем її 17-річну доньку. Наразі чоловік уже отримав про підозру, він знаходиться під вартою. Після трагедії матір позбавили батьківських прав, а двох молодших дітей вилучили із сім’ї та влаштували до спеціалізованих закладів.

"За висновками слідства, несвоєчасне реагування посадовиць і невжиття передбачених законом заходів перебувають у прямому причинному зв’язку із загибеллю неповнолітньої. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовиць та лікарку, чия бездіяльність призвела до смерті 10-річного хлопчика з інвалідністю.