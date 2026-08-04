ЗАЕС пережила 12-й блекаут за рік: станція близько години живилася від дизель-генераторів

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Запорізька АЕС 4 серпня втратила зовнішнє електропостачання і близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної безпеки

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews .

Зазначається, що о 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено.️

Це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й – від початку російської окупації станції. Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.

В Енергоатомі нагадали, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – 1 серпня.

"Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – може гарантувати безпечну експлуатацію станції.

Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції 14 липня стався блекаут - десятий від початку року, зовнішнє електроживлення вже відновили.