11:19  04 серпня
Перевіряв пістолет: у Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
09:42  04 серпня
Закопав матір і сина на подвір’ї: на Полтавщині судитимуть чоловіка за подвійне вбивство
08:27  04 серпня
На Київщині 12-річний хлопець загинув у ДТП на електротранспорті
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2026, 18:57

ЗАЕС пережила 12-й блекаут за рік: станція близько години живилася від дизель-генераторів

04 серпня 2026, 18:57
Читайте также на русском языке
Фото: EPA/UPG
Читайте также
на русском языке

Запорізька АЕС 4 серпня втратила зовнішнє електропостачання і близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної безпеки

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews.

Зазначається, що о 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено.️

Це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й – від початку російської окупації станції. Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.

В Енергоатомі нагадали, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – 1 серпня.

"Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – може гарантувати безпечну експлуатацію станції.

Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції 14 липня стався блекаут - десятий від початку року, зовнішнє електроживлення вже відновили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗАЕС блекаут дизельне паливо генератори
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
На Закарпатті прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течія Тиси віднесла до України
04 серпня 2026, 19:45
250 фактів шахрайства на Херсонщині: які схеми найчастіше використовують аферисти у 2026 році
04 серпня 2026, 19:30
Розбещував учениць під час занять: на Хмельниччині директора мовної школи взяли під варту без застави
04 серпня 2026, 18:46
В Одесі новороджена дитина померла через помилку акушерки
04 серпня 2026, 18:20
Ударив ножем у живіт неподалік компанії молоді: на Дніпропетровщині судитимуть рецидивіста
04 серпня 2026, 18:19
Жахлива ДТП на Рівненщині: легковик вилетів у кювет і перекинувся, водій у комі
04 серпня 2026, 17:59
Прокуратура викрила російських бойовиків, які катували та ґвалтували українську волонтерку
04 серпня 2026, 17:55
Довічне ув'язнення замість 15 років: на Буковині апеляція посилила вирок агенту ФСБ
04 серпня 2026, 17:46
Столична прокуратура відсудила у Деснянському районі землю вартістю 10 мільйонів
04 серпня 2026, 17:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Павло Казарін
Віктор Шлінчак
Юрій Богданов
Всі блоги »