ЗАЕС пережила 12-й блекаут за рік: станція близько години живилася від дизель-генераторів
Запорізька АЕС 4 серпня втратила зовнішнє електропостачання і близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної безпеки
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews.
Зазначається, що о 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено.️
Це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й – від початку російської окупації станції. Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.
В Енергоатомі нагадали, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – 1 серпня.
"Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – може гарантувати безпечну експлуатацію станції.
Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції 14 липня стався блекаут - десятий від початку року, зовнішнє електроживлення вже відновили.