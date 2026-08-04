Фото: поліція

Пʼяний чоловік здійснив п’ять пострілів у повітря у дворі багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася на вулиці Каунаській. Повідомлення про звуки пострілів надійшло до поліції від одного з місцевих мешканців.

Правоохоронці затримали порушника. Під час огляду в нього вилучили стартовий пістолет і три набої, які направили на експертизу.

Свій вчинок 42-річний чоловік пояснив тим, що просто захотів перевірити справність зброї, тому вистрілив п'ять разів угору, чим неабияк налякав мешканців прилеглих багатоповерхівок.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, ввечері 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК: четверо отримали поранення. Фігуранта затримали.