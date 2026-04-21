21 квітня 2026, 11:28

На "швидкій" до кордону та "липові" діагнози: в Україні заблокували чергові схеми для ухилянтів

21 квітня 2026, 11:28
Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За суми від 2 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

На Закарпатті затримали ділка, який організував "кортеж" для переправлення чоловіків через західний кордон. Під час руху автоколони попереду їхав водій-розвідник, який перевіряв наявність блокпостів. Одразу за ним прямувала основана машина з клієнтами. Якщо шлях був перекритий, "пасажирів" висаджували неподалік та надавали їм карти-інструкції щодо обхідних шляхів.

Правоохоронці затримали організатора схеми "на гарячому" у гірській місцевості Рахівського району, коли він перевозив трьох клієнтів у напрямку кордону.

На Львівщині затримали лікаря-психіатра центральної лікарні в регіоні, який за хабарі пропонував встановлення III групи інвалідності. Для "швидкого" оформлення меддокументів він обіцяв вплинути на знайомих у комісіях з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК).

На Дніпропетровщині організатор схеми пропонував вже мобілізованим чоловікам "купити" висновок ВЛК про непридатність до служби у бойових підрозділах, щоб перевестися в тилові частини.

На Одещині затримали трьох працівників екстреної медичної допомоги, які на "швидкій" переправляли чоловіків до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали фігурантів, коли вони перевозили до сусідньої країни ухилянта, замаскованого під водія-санітара.

Також у регіоні підозру отримав місцевий фермер, який організував нелегальний "трафік" призовників за межі України в обхід КПП. До оборудки він залучив місцевого перевізника, який доставляв чоловіків до прикордоння, звідки вони пішки перетинали кордон лісовими стежками.

У Вінниці затримали киянина, який організував переправлення чоловіків за кордон вплав через річку Дністер.

Наразі фігурантам оголошено підозру за статтями про незаконне переправлення осіб через кордон та зловживання впливом. Ділкам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини. За свої "послуги" він брав від 9000 до 15 000 доларів.

