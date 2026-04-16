Внаслідок російської атаки ракетами та дронами в Одесі загинули вісім людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Також зросла кількість постраждалих – 16 людей отримали поранення.

Росіяни поцілили в багатоповерховий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа, зафіксовані значні руйнування, частина квартир знищена вщент. Рятувальники працювали в надскладних умовах, ліквідовуючи загоряння та розбираючи понівечені конструкції.

Крім того, через нічну атаку пошкоджені будинки, об’єкт портової інфраструктури та складські приміщення. Вибухова хвиля вибила шибки у трьох п'ятиповерхових гуртожитках.

Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники ліквідували.

Раніше повідомлялося, що через ракетно-дронові удари по Одесі загинули семеро людей, було відомо про 12 постраждалих.