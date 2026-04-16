Масована атака на Одесу: семеро людей загинули, ще 11 поранені
У ніч на 16 квітня Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову МВА Сергія Лисака.
Кількість загиблих зросла до семи людей, ще 11 отримали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.
У місті зафіксовані руйнування:
- У Хаджибейському районі пошкоджений будинок та об'єкти інфраструктури. Вибуховою хвилею вибиті понад 300 вікон у навколишніх будівлях.
- У Приморському районі зафіксовано пошкодження на території одного з парків.
На місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. В місті розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям та ліквідації наслідків обстрілу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого та шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Заморожені активи РФ: шанс, який знову відкривається
16 квітня 2026, 09:39Після нічних атак Київ накрив густий чорний дим
16 квітня 2026, 09:15Атака РФ на Київ: уже 54 постраждалих, серед них поліцейські, медики та іноземці
16 квітня 2026, 08:59Дві хвилі ударів: сили ППО знешкодили 31 ракету і понад 600 російських дронів
16 квітня 2026, 08:58Обстріли Миколаївщини: пошкоджені будинки та промисловий об'єкт, постраждала родина з дитиною
16 квітня 2026, 08:47У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець
16 квітня 2026, 08:39Ніч на Дніпропетровщині: росіяни атакували область ракетами, дронами та артилерією
16 квітня 2026, 08:35Атака на Київ: оновлена інформація про загиблих та поранених
16 квітня 2026, 08:24У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
16 квітня 2026, 08:22Кількість постраждалих в Одесі зросла: під ударом опинилися багатоповерхівки та гуртожиток
16 квітня 2026, 08:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
