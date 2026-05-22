22 травня 2026, 18:59

Залишили "автограф" на місці злочину: на Харківщині затримали рецидивістів за розбійний напад

Фото: поліція Харківської області
У березні до поліції надійшло повідомлення про напад у приватному домоволодінні. Правоохоронці встановили, що двоє невідомих проникли до будинку, де перебував 24-річний чоловік

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Зловмисники відкрито заволоділи мобільним телефоном чоловіка, після чого між потерпілим та нападниками виникла бійка. Тікаючи з місця події, фігуранти залишили спортивну сумку з інструментами.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися чоловіки віком 35 та 39 років, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

20 травня 2026 року оперативниками Харківщини за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та в автомобілях, які використовувалися під час підготовки та скоєння злочину.

У ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, мережеве обладнання та інші речові докази, що мають значення для кримінального провадження.

Під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні пограбування.

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше мешканця Куп’янського району визнано винним у державній зраді та замаху на підпал автомобіля ЗСУ. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

