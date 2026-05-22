22 травня 2026, 18:48

"Золоті" апарати для хірургії: на масштабних оборудках із закупівлями викрили посадовців наукового центру

22 травня 2026, 18:48
Фото: Київська міська прокуратура
Прокуратура викрила посадовців Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології ім. Ф.Г. Яновського на розкраданні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що у 2024-2025 роках один із заступників директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, відповідальний за проведення закупівель, вступив у змову з представниками приватного товариства, що пропонувало медичні товари за завищеними цінами.

Згідно з даними досудового розслідування, підозрюваний погоджував з представниками постачальника основні умови тендеру, ціни та вимоги до продукції. При цьому погоджені ціни були вищими за ринкові. У разі, якщо у тендері перемогло б інше підприємство, уповноважений із закупівель скасував би закупівлю.

В результаті таких домовленостей за два роки було укладено 11 договорів поставок товарів медичного призначення. Усі ці договори укладались за завищеними цінами.

Закуповували апаратуру та інструменти для операційних блоків, систему візуалізації для торакальної хірургії, медичні матеріали, що використовуються під час операцій.

Як наслідок державна медична установа за два роки переплатила за придбані медичні товари понад 4,1 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру одному із заступників директора Державної установи "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України", посереднику та двом представникам товариства - постачальника медичних товарів. Їх підозрюють у заволодінні грошима медустанови та пособництві заволодінню грошима.

Нагадаємо, що 22 травня суд обрав запобіжні заходи двом директорам підприємств, які організували схему постачання до ЗСУ небезпечних раціонів.

Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
