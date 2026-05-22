Прикордонники влаштували "кладовище" російських гармат

На відео можна побачити роботу пілотів розвідувальних та ударних БпЛА 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Українські захисники відправляють на "кладовище" знищеної техніки гармати, військовий транспорт, засоби РЕБ, дрони та іншу техніку окупантів.

"Наші пілоти безперервно вдосконалюють тактику, підвищують точність та знаходять нові рішення для знищення ворога. Вправність та технологічність щодня конвертуються у втрати для окупантів і надійний захист нашого кордону", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.