12:46  22 травня
На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
10:54  22 травня
На Полтавщині автомобіль вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
08:57  22 травня
На Вінниччині п'яна жінка вдарила 17-річну доньку ножем у спину
UA | RU
UA | RU
22 травня 2026, 18:40

Прикордонники влаштували "кладовище" російських гармат

22 травня 2026, 18:40
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Українські захисники продовжують нищити ворожу техніку. Прикордонники поділились новим відіео

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу пілотів розвідувальних та ударних БпЛА 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Українські захисники відправляють на "кладовище" знищеної техніки гармати, військовий транспорт, засоби РЕБ, дрони та іншу техніку окупантів.

"Наші пілоти безперервно вдосконалюють тактику, підвищують точність та знаходять нові рішення для знищення ворога. Вправність та технологічність щодня конвертуються у втрати для окупантів і надійний захист нашого кордону", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові окупанти
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Ворог гатив по Дніпропетровщині 40 разів: серед поранених є люди у важкому стані
22 травня 2026, 21:15
На Київщині бронювання від мобілізації продавали за 8 тисяч
22 травня 2026, 21:10
Потоп у Києві: злива та град затопили вулиці, є перебої з електропостачанням |
22 травня 2026, 20:57
Росіяни спрямували дрон на цивільних у Запорізькій області, є загиблі
22 травня 2026, 20:22
У Харкові затримали ділка, який торгував перетином кордону та документами
22 травня 2026, 19:58
Заступник директора ДБР живе в апартаментах за майже мільйон доларів - ЗМІ
22 травня 2026, 19:45
Українські військові показали, як дрони "рознесли" укриття росіян
22 травня 2026, 19:25
На Сумщині російський дрон вщент спалив комбайн у полі
22 травня 2026, 19:23
Залишили "автограф" на місці злочину: на Харківщині затримали рецидивістів за розбійний напад
22 травня 2026, 18:59
"Золоті" апарати для хірургії: на масштабних оборудках із закупівлями викрили посадовців наукового центру
22 травня 2026, 18:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »