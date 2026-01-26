Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Найбільше ударів ворог завдав по Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок атак є поранені мирні жителі, зафіксовані руйнування будинків і пошкодження транспортних засобів:

У Середино-Будській громаді внаслідок удару БпЛА по будинку постраждали 59-річна жінка та двоє її онуків – діти віком 8 і 11 років.

У Зноб-Новгородській громаді через дроному атаку був травмований 52-річний чоловік.

У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік.

В Охтирській громаді через влучання БпЛА в будинок була поранена 48-річна жінка.

В Есманській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника дістала поранення 60-річна жінка.

Крім того, в інших громадах області зафіксовані пошкодження 10 приватних будинків та автомобілів.

Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, ввечері 25 січня в Сумській громаді рятувальники гасили пожежу у житловому секторі після обстрілу РФ.