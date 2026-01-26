08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
26 січня 2026, 08:15

Росіяни атакували Запорізький район: виникла пожежа, пошкоджені багатоповерхівки

26 січня 2026, 08:15
Фото: ОВА
Ввечері 25 січня російські окупанти атакували Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади", – йдеться у повідомленні.

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Росіяни атакували Запорізький район: виникла пожежа, пошкоджені багатоповерхівки

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти завдали чотири удари по Комишувасі Запорізького району. Ворог атакував селище КАБами. Загинув чоловік, постраждали 10 людей.

