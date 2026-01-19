На Одещині через нічну атаку пошкоджені будинки та обʼєкти інфраструктури

Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок ворожих атак є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. На жаль, одна людина постраждала.

В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджені дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

