Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
У ніч на 17 січня РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Внаслідок атаки виникла пожежа, є пошкодження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.
На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа.
На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
Як повідомлялось, на днях РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України. Йдеться про порт "Чорноморськ" в Одеській області.
