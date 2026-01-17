Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
В ночь на 17 января РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. В результате атаки возник пожар, есть повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины.
На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар.
К счастью, погибших и пострадавших в результате вражеского удара нет.
Как сообщалось, на днях РФ атаковала баллистикой один из самых больших портов Украины. Речь идет о порте "Черноморск" в Одесской области.
