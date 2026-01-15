Росіяни дронами вдарили по півдню Одещини: зруйновані дві адмінбудівлі
Вночі 15 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками південь Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Більшість ворожих цілей знищили сили ППО. Водночас зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Внаслідок атаки зруйновані дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Пожежу рятувальники ліквідували.
Постраждав охоронець, меддопомогу йому надали на місці.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, вночі 15 січня росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є загиблий, четверо поранених
15 січня 2026, 12:39Хто здав Тимошенко НАБУ: у Раді обговорюють різні версії – УП
15 січня 2026, 12:27У Черкасах чоловік побив автомобілі працівників ТЦК
15 січня 2026, 12:18Обіцяв піти на фронт: у Міноборони заявили, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК
15 січня 2026, 11:55У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
15 січня 2026, 11:40Погрожував поліції та пошкодив службове авто: на Київщині чоловік накинувся на правоохоронців
15 січня 2026, 11:40На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла
15 січня 2026, 11:25ДТП на Прикарпатті: травмовані семеро пасажирів, серед них – трирічна дитина
15 січня 2026, 11:17На Полтавщині іномарка збила дитину на пішохідному переході
15 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »