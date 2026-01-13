Шантажував еротичними фото і мав інтим, доки батьків не було вдома: в Одесі винесли вирок нелюду, який роками ґвалтував дітей

Ілюстративне фото

В Одеській області винесли вирок серійному ґвалтівнику. Відомо, що через нього постраждали десять малолітніх та неповнолітніх дівчат

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Завершився складний багатоепізодний судовий процес. Загалом суд тривав понад 4,5 роки. Обвинувачення підтримував особисто керівник обласної прокуратури Андрій Сваток. Він довів провину чоловіка, який був серійним ґвалтівником.

Відомо, що ґвалтівник "орудував" в Одесі з 2018 по 2021 роки. Він знайомився з малолітніми та неповнолітніми дівчатами у соціальних мережах. Спілкувався з ними на інтимні теми, за допомогою маніпуляцій отримував еротичні фото.

Шестеро дівчат (віком 13-15 років) педофіл не лише розбещував, але й ґвалтував. Якщо дівчина відмовлялась від зустрічі з ним, він погрожував показати батькам і поліції її еротичні фото. Приїздив до будинків, де мешкають дівчата, часто це робив поблизу їх дому у своєму авто. В одному з випадків зґвалтував неповнолітню прямо в неї у квартирі, коли батьки поїхали у справах.

Відомо, що одну зі своїх жертв нелюд під тиском шантажу ґвалтував шість разів протягом двох років. Загалом на рахунку серійного злочинця 10 жертв віком від 10 до 15 років. В цілому – це 26 епізодів злочинів проти статевої свободи дітей.

"Такі цинічні злочини завдають дитині глибоких психологічних травм, руйнуючи базову довіру до дорослих, які мали бути джерелом безпеки та надійності, а не щоденного страху. Кожен епізод — не просто юридична кваліфікація. Це зламане дитинство, страх, приниження, відчуття безвиході, коли дитина змушена обирати між ганьбою та насильством. Це роки життя, які вже ніколи не повернути.

Тому єдиним ефективним способом захисту дітей від таких злочинців є повна ізоляція від суспільства шляхом довічного ув’язнення. Адже, перебуваючи на волі, після відбуття покарання, немає жодних гарантій, що така особа знову не скористається телефоном і соцмережами, щоб заманити нову жертву”, - заявив керівник прокуратури Андрій Сваток.

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення, визнав винним 56-річного чоловіка та засудив його до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.