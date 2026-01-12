Фото: поліція

Подія сталася ввечері 10 січня на перегоні Кодима – Попелюхи в Подільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зі слів машиніста, чоловік сидів на рейках і не реагував на звукові сигнали потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

На жаль, від отриманих травм постраждалий – 51-річний місцевий житель – помер до приїзду "швидкої".

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події.

Нагадаємо, 30 грудня на Львівщині пасажирський потяг збив жінку, яка переходила колії в межах залізничного переїзду. Від отриманих травм 47-річна жінка померла на місці.