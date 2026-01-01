У мережі показали погоню українського літака за російським БпЛА
З'явилось відео погоні літака на низькій висоті за російським ударним дроном у Чорноморську Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Одеса INFO.
"Незвичайне. Погоня літака на низькій висоті за російським ударним БпЛА у Чорноморську", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 грудня РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини. Було зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.
РФ у новорічну ніч запустила по Україні понад 200 безпілотників: скільки збили українській військовіВсі новини »
01 січня 2026, 09:28"Закладки" з PVP по всьому місту: на Одещині поліція накрила наркосхему
30 грудня 2025, 11:52Нелегальний продаж електронних сигарет на Одещині: суд оголосив вирок
29 грудня 2025, 10:43
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"
01 січня 2026, 17:15На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29Командир відомого підрозділу, якого нібито вбили росіяни, виявився живим
01 січня 2026, 15:42У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15Останні три роки ми втрачаємо більше територій, аніж відвойовуємо
01 січня 2026, 14:07На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 13:19Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43У Харкові пролунали потужні вибухи
01 січня 2026, 12:24Кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й
01 січня 2026, 11:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі блоги »