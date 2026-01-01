В сети показали погоню украинского самолета за российским БпЛА

иллюстративное фото: из открытых источников

Появилось видео погони самолета на низкой высоте за российским ударным дроном в Черноморске Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Одесса INFO.

"Необычное. Погоня самолета на низкой высоте за российским ударным БПЛА в Черноморске", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесщины. Были зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.