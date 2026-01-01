РФ у новорічну ніч запустила по Україні понад 200 безпілотників: скільки збили українській військові
У новорічну ніч росіяни атакували Україну 205-ма ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 31 грудня до ранку 1 січня росіяни атакували Україну 205-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками із різних напрямків.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як повідомлялось, у 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів.
