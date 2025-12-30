19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 21:15

В Одесі судили колишнього військового, який працював на росіян

30 грудня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Київський районний суд міста Одеси визнав двох громадян винними в державній зраді. Один із них є колишнім військовим

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У жовтні 2022 року російські спецслужби завербували мобілізованого до Збройних Сил України. Він також залучив свого товариша. Це колишній військовий, який переїхав до Подільська після того, як його будинок у Харкові розбомбили.

Військовий надавав другу геопозиції своєї військової частини, знаходження складу з боєкомплектом на території Донецької області та ін. Його товариш, у свою чергу, пересилав цю інформацію у WhatsApp представнику РФ. У січні 2023 року військового-зрадника затримали на Донеччині, а його друг був затриманий в Одеській області.

На суді обидва не визнавали провину. Проте суд врахував докази, які надали правоохоронці. В результаті обох засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса агент рф суд
Агент РФ і Білорусі у Києві: СБУ запобігла атакам на ТЕЦ
29 грудня 2025, 14:35
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Трамп і далі готовий ставити себе на місце Путіна, а Україну – поруч із собою
30 грудня 2025, 23:03
На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі
30 грудня 2025, 22:55
Уродженець Донецька увійшов до рейтингу найдорожчих воротарів світу
30 грудня 2025, 22:39
Крали гроші з рахунків людей: у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри
30 грудня 2025, 22:25
На Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував малолітню дівчинку
30 грудня 2025, 21:55
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »