В Одесі судили колишнього військового, який працював на росіян

Київський районний суд міста Одеси визнав двох громадян винними в державній зраді. Один із них є колишнім військовим

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У жовтні 2022 року російські спецслужби завербували мобілізованого до Збройних Сил України. Він також залучив свого товариша. Це колишній військовий, який переїхав до Подільська після того, як його будинок у Харкові розбомбили.

Військовий надавав другу геопозиції своєї військової частини, знаходження складу з боєкомплектом на території Донецької області та ін. Його товариш, у свою чергу, пересилав цю інформацію у WhatsApp представнику РФ. У січні 2023 року військового-зрадника затримали на Донеччині, а його друг був затриманий в Одеській області.

На суді обидва не визнавали провину. Проте суд врахував докази, які надали правоохоронці. В результаті обох засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.