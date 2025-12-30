13:04  30 грудня
30 грудня 2025, 11:35

В Одесі поліцейський віддав вилучені гроші аферисту: який вирок отримав правоохоронець

30 грудня 2025, 11:35
Фото: Нацполіція
Київський районний суд міста Одеси визнав колишнього слідчого поліції винним у зловживанні службовим становищем і умисному невиконанні ухвали суду. Виявилось, правоохоронець віддав гроші, які вилучив під час служби, аферисту

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2017 року в Одесі гравці закладу "Лотомаркет" напали на касира та вкрали 200 тисяч гривень. Через півтори години правоохоронці затримали авто з грабіжниками, і вилучили гроші. Згодом суд наклав кошти на арешт.

Проте слідчий Таїровського відділення поліції віддав їх чоловікові, який назвався власником грального закладу і повідомив, що напередодні залишив гроші касиру на зберігання. Як з'ясувалось пізніше, ця людина користувалась чужим втраченим паспортом.

Правоохоронець на суді виправдовувався тим, що в нього не було сейфу, в якому він міг би зберігати цінності. Проте наголошується, що поліція має спеціальний рахунок для зарахування коштів.

Суд засудив колишнього поліцейського до трьох років та одного місяці позбавлення волі. Також його оштрафували на 8500 гривень і заборонили на 3 роки обіймати деякі посади.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці в приміщенні лікарні затримали лікарку після отримання $2000 за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

