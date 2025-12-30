На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі
Чоловік має статус ВПО. При цьому він протягом пів року незаконно отримував допомогу на дитину
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Як виявилось, чоловік отримував гроші одночасно з матір'ю дитини, з якою насправді ця дитина проживала. Держава переплатила 18 тисяч гривень. Добровільно повертати гроші чоловік не став.
Як вимушено переміщена особа, чоловік отримував на дитину збільшені виплати: в розмірі 3 тисячі гривень на місяць.
Суд повністю задовольнив позов Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. З відповідача стягнуто:
- 18 000 грн — надмірно виплачену допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- 3028 грн — судовий збір.
Нагадаємо, на Черкащині керівника виправної колонії викрили у розтраті бюджетних коштів та збагаченні на засуджених. Посадовцю та його спільнику оголосили підозру.
