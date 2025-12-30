На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі

Ілюстративне фото

Чоловік має статус ВПО. При цьому він протягом пів року незаконно отримував допомогу на дитину

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як виявилось, чоловік отримував гроші одночасно з матір'ю дитини, з якою насправді ця дитина проживала. Держава переплатила 18 тисяч гривень. Добровільно повертати гроші чоловік не став.

Як вимушено переміщена особа, чоловік отримував на дитину збільшені виплати: в розмірі 3 тисячі гривень на місяць.

Суд повністю задовольнив позов Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. З відповідача стягнуто:

18 000 грн — надмірно виплачену допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

3028 грн — судовий збір.

