30 грудня 2025, 22:55

На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі

30 грудня 2025, 22:55
Ілюстративне фото
Чоловік має статус ВПО. При цьому він протягом пів року незаконно отримував допомогу на дитину

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як виявилось, чоловік отримував гроші одночасно з матір'ю дитини, з якою насправді ця дитина проживала. Держава переплатила 18 тисяч гривень. Добровільно повертати гроші чоловік не став.

Як вимушено переміщена особа, чоловік отримував на дитину збільшені виплати: в розмірі 3 тисячі гривень на місяць.

Суд повністю задовольнив позов Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. З відповідача стягнуто:

  • 18 000 грн — надмірно виплачену допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • 3028 грн — судовий збір.

Нагадаємо, на Черкащині керівника виправної колонії викрили у розтраті бюджетних коштів та збагаченні на засуджених. Посадовцю та його спільнику оголосили підозру.

