На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 29-річного жителя Білгород-Дністровського району, який під час конфлікту спричинив тяжкі тілесні ушкодження 38-річному знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому в одному з сіл Саратської громади.

Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, у ході якої гість узяв ніж та вдарив господаря в обличчя, шию й груди. Після цього нападник викликав екстрені служби.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами, включно зі скальпованими ранами обличчя та шиї та колото-різаною раною грудної клітки.

Поліція вилучила ніж та інші речові докази, які направили на експертне дослідження.

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує позбавленням волі до восьми років.

Нагадаємо, в Києві чоловік під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Зловмисником виявився 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно переїхав до столиці. Hapaзi чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув'язнення.