08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 09:41

На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем

22 грудня 2025, 09:41
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали 29-річного жителя Білгород-Дністровського району, який під час конфлікту спричинив тяжкі тілесні ушкодження 38-річному знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому в одному з сіл Саратської громади.

Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, у ході якої гість узяв ніж та вдарив господаря в обличчя, шию й груди. Після цього нападник викликав екстрені служби.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами, включно зі скальпованими ранами обличчя та шиї та колото-різаною раною грудної клітки.

Поліція вилучила ніж та інші речові докази, які направили на експертне дослідження.

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує позбавленням волі до восьми років.

Нагадаємо, в Києві чоловік під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Зловмисником виявився 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно переїхав до столиці. Hapaзi чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ніж ножове поранення конфлікт алкоголь поліція
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
22 грудня 2025, 08:23
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
21 грудня 2025, 10:38
Бив по голові та всьому тілу: на Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір
19 грудня 2025, 14:45
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
Унікальна операція: ГУР знищила ворожі винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком
22 грудня 2025, 08:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »