05 вересня 2025, 20:43

На Дніпропетровзині судили зрадника, який "зливав" позиції ЗСУ

05 вересня 2025, 20:43
У Дніпропетровській області чоловіка визнали винним у злочинах проти національної безпеки. Він отримав свій судовий вирок

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За матеріалами справи, місцевий житель міста Синельникове восени 2024 року у нічний час підпалив пʼять трансформаторних підстанцій електромереж.

Також чоловік переписувався із користувачем, який мав номер мобільного оператора РФ. Цій людині він надсилав фотозображення місцевості й текстові повідомлення щодо розташування особового складу Збройних Сил України в районі місцевого підприємства, де тоді розміщувалася військова частина.

Чоловік визнав свою провину та уклав угоду. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Миколаєва, який надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.

05 вересня 2025
