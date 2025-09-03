01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
00:25  03 вересня
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
03 вересня 2025, 10:22

ДБР почало розслідувати загибель чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

03 вересня 2025, 10:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

"Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили чоловіка-втікача. Ще одного порушника вдалось затримати.

01 вересня 2025
07 серпня 2025
