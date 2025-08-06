З’явилися подробиці про атакований РФ обʼєкт енергетики на Одещині

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У ніч на 6 серпня РФ атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу Румунії

Як передає RegioNews, про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Зазначається, що дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

"Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу, – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Як повідомлялось, 6 серпня росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, внаслідок атаки було пошкоджено газову інфраструктуру і без газу залишилось понад 2 тисячі абонентів.