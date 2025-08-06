Армія РФ атакувала Одещину: без газу — 2,5 тисячі абонентів
У ніч на 6 серпня росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, внаслідок атаки було пошкоджено газову інфраструктуру
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, на місці спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували о 07:25. Вогнем знищено частину виробничого обладнання.
Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключено газопостачання для 2,5 тисячі абонентів.
Наразі тривають роботи з випуску газу із системи та ліквідації наслідків атаки.
На місці працюють рятувальники, газовики, правоохоронці та інші служби.
Нагадаємо, російська армія завдала авіаудари по Запорізькому району під ранок 6 серпня. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, 12 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.
В ОВА оприлюднили кадри наслідків ворожого обстрілу.