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У ніч на 6 серпня російські війська здійснили масовану атаку на південні регіони України. Повітряні сили Румунії піднімали в небо винищувачі F-16

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews .

За даними міністерства, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі в районі міста Ізмаїл, що неподалік кордону з Румунією.

Радари Румунії зафіксували повітряні цілі в повітряному просторі України, поблизу повіту Тулча. О 01:10 населення північної частини округу попередили через систему RO-Alert.

"Два румунські винищувачі F-16 вилетіли для спостереження за повітряним простором країни, але не виявили жодних несанкціонованих вторгнень", – йдеться в заяві Міноборони країни.

Міністерство нацоборони рішуче засудило "ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та загрожують регіональній безпеці".

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня росіяни атакували Ізмаїльський районОдеської області ударними безпілотниками. Попри роботу сил ППО, внаслідок атаки була пошкоджена газова інфраструктура.