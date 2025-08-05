21:15  05 серпня
На Одещині водій мопеда застрелив поліцейського
19:22  05 серпня
У Харкові заарештували чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ
16:23  05 серпня
Завтра в Україні буде спека до +37 градусів
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 21:15

На Одещині водій мопеда застрелив поліцейського

05 серпня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Одеській області застрелили поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці зупинили водія мопеда для перевірки документів

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Трагедія сталась увечері 5 серпня в місті Ізмаїл. Попередньо, правоохоронці зупинили 45-річного водія мопеда, щоб перевірити його документи. Проте чоловік поводився агресивно. Він дістав зброю та почав стріляти в правоохоронців.

Внаслідок стрілянини один із патрульних отримав поранення. У відповідь він застосував зброю та поранив водія. Обох госпіталізували медики. На жаль, лейтенант поліції помер в лікарні.

Зловмисник перебуває під наглядом лікарів. Його затримано.

"Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть чоловіка, який напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці зупинили автівку. Водій був з ознаками сп'яніння. Його пасажир вийшов з автівки, поводився агресивно, і в результаті напав на патрульного.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина поліція Одеська область
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Черкащині жінку побила перехожа, коли та просто годувала тварин
05 серпня 2025, 22:25
Стало відомо, скільки військових втратила РФ у липні
05 серпня 2025, 22:11
Росіяни просуваються на Донеччині у спробі захопити Покровськ
05 серпня 2025, 21:55
Сирський пояснив, чому Україна має продовжувати мобілізацію
05 серпня 2025, 21:47
Українська тенісистка Еліна Світоліна купила квартиру в елітному ЖК у Києві
05 серпня 2025, 21:20
На Закарпатті агресивні собаки нападали на людей: що загрожує власниці тварин
05 серпня 2025, 20:47
Обізвав громадського активіста нецензурним словом: мер Івано-Франківська Марцінків потрапив у скандал
05 серпня 2025, 20:35
Суд арештував екскерівника військової адміністрації на Луганщині
05 серпня 2025, 19:59
Омбудсмен Лубінець заявив, що ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу
05 серпня 2025, 19:51
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »