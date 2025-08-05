Фото: Нацполіція

В Одеській області застрелили поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці зупинили водія мопеда для перевірки документів

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Трагедія сталась увечері 5 серпня в місті Ізмаїл. Попередньо, правоохоронці зупинили 45-річного водія мопеда, щоб перевірити його документи. Проте чоловік поводився агресивно. Він дістав зброю та почав стріляти в правоохоронців.

Внаслідок стрілянини один із патрульних отримав поранення. У відповідь він застосував зброю та поранив водія. Обох госпіталізували медики. На жаль, лейтенант поліції помер в лікарні.

Зловмисник перебуває під наглядом лікарів. Його затримано.

"Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть чоловіка, який напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці зупинили автівку. Водій був з ознаками сп'яніння. Його пасажир вийшов з автівки, поводився агресивно, і в результаті напав на патрульного.