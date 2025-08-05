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05 серпня 2025, 22:35

Без батька залишились двоє дітей: у Нацполіції розповіли про лейтенанта, якого застрелили на Одещині

05 серпня 2025, 22:35
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Фото: Нацполіція
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У Національній поліції висловили співчуття рідним колеги, якого було вбито в Одеській області. Михайло Сорока помер у лікарні після того, як у нього стріляв зловмисник

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Михайло Сорока народився в Ізмаїлі. У 2008 році він закінчив Національної академії внутрішніх справ та присвятив своє життя служінню українському народові. У правоохоронних органах він працював на різних посадах: був оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським, а останнім часом — інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

У Нацполіції зазначають, що Михайло був турботливим батьком та люблячим чоловіком, а для колег — надійним товаришем. Йому було лише 34 роки. У нього залишились дружина та двоє маленьких дітей.

"Поліцейський залишив по собі глибоку скорботу та біль втрати у серцях рідних, колег і всіх, хто його знав. Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Одещині сталась трагедія. Правоохоронці зупинили водія мопеда, щоб перевірити його документи. Проте він розпочав стрілянину і поранив патрульного. Зловмисник теж отримав поранення. Обох госпіталізували. На жаль, поліцейський не вижив.

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