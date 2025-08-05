21:15  05 августа
В Одесской области водитель мопеда застрелил полицейского
19:22  05 августа
В Харькове арестован мужчина, напавший на ветерана ВСУ
16:23  05 августа
Завтра в Украине будет жара до +37 градусов
UA | RU
UA | RU
05 августа 2025, 22:35

Без отца остались двое детей: в Нацполиции рассказали о лейтенанте, застреленном в Одесской области

05 августа 2025, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Национальной полиции выразили соболезнования родным коллеги, убитые в Одесской области. Михаил Сорока скончался в больнице после того, как в него стрелял злоумышленник

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Михаил Сорока родился в Измаиле. В 2008 году он окончил Национальную академию внутренних дел и посвятил свою жизнь служению украинскому народу. В правоохранительных органах он работал на разных должностях: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

В Нацполиции отмечают, что Михаил был заботливым отцом и любящим мужчиной, а для коллег надежным товарищем. Ему было всего 34 года. У него остались жена и двое маленьких детей.

"Полицейский оставил после себя глубокую скорбь и боль потери в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал. Коллектив Национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области произошла трагедия. Правоохранители остановили водителя мопеда, чтобы проверить его документы. Однако он начал стрельбу и ранил патрульного. Злоумышленник тоже получил ранения. Обоих госпитализировали. К сожалению, полицейский не выжил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба полиция Одесская область
В Киеве подозреваемый в совершении преступления взорвал квартиру и ранил полицейского
05 августа 2025, 17:27
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Чтобы РФ пошла на мир, у нее должны закончиться деньги: Зеленский рассказал подробнее о разговоре с Трампом
05 августа 2025, 22:50
На Черкасщине женщину избила прохожая, когда та просто кормила животных
05 августа 2025, 22:25
Стало известно, сколько военных потеряла РФ в июле
05 августа 2025, 22:11
Россияне продвигаются на Донбассе в попытке захватить Покровск
05 августа 2025, 21:55
Сырский объяснил, почему Украина должна продолжать мобилизацию
05 августа 2025, 21:47
Украинская теннисистка Элина Свитолина купила квартиру в элитном ЖК в Киеве
05 августа 2025, 21:20
В Одесской области водитель мопеда застрелил полицейского
05 августа 2025, 21:15
В Закарпатье агрессивные собаки нападали на людей: что угрожает владелице животных
05 августа 2025, 20:47
Обозвал общественного активиста нецензурным словом: мэр Ивано-Франковска Марцинкив попал в скандал
05 августа 2025, 20:35
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »