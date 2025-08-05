Фото: Нацполиция

В Национальной полиции выразили соболезнования родным коллеги, убитые в Одесской области. Михаил Сорока скончался в больнице после того, как в него стрелял злоумышленник

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Михаил Сорока родился в Измаиле. В 2008 году он окончил Национальную академию внутренних дел и посвятил свою жизнь служению украинскому народу. В правоохранительных органах он работал на разных должностях: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

В Нацполиции отмечают, что Михаил был заботливым отцом и любящим мужчиной, а для коллег надежным товарищем. Ему было всего 34 года. У него остались жена и двое маленьких детей.

"Полицейский оставил после себя глубокую скорбь и боль потери в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал. Коллектив Национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области произошла трагедия. Правоохранители остановили водителя мопеда, чтобы проверить его документы. Однако он начал стрельбу и ранил патрульного. Злоумышленник тоже получил ранения. Обоих госпитализировали. К сожалению, полицейский не выжил.