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02 серпня 2025, 14:39

На Одещині прикордонники затримали 9 чоловіків, які намагались втекти у Придністров’я

02 серпня 2025, 14:39
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фото: ДПСУ
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У Роздільнянському районі Одеської області прикордонники виявили дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Щоб незаконно потрапити за кордон чоловіки отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна телеграм-каналу. Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тис. гривень з кожного.

Чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, але покинути територію України так і не змогли.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи. Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам уникнути мобілізації і навіть виїжджати за кордон.

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Одеська область ДПСУ втеча за кордон Придністров'я кордон
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